元大S&P原油正2 ETF 11月13日終止上市

台灣證券交易所表示，元大證券投資信託公司經理的元大標普油金傘型期貨信託基金之元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（00672L）受益憑證將自今年11月13日終止上市。

證交所表示，由於該基金已達主管機關今年3月19日金管證期字第1090335155號令的最近30個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%應終止期貨信託契約的規定，元大投信向主管機關申請終止該信託基金的信託契約並獲得核准，已符證交所營業細則第50條之2終止上市規定。

證交所表示，11月13日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。終止上市後，元大投信將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢元大投信網站。