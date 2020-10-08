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聯電亮燈漲停 3檔指標股只有它的權證轉買超

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台積電（2330）、聯發科（2454）與聯電（2303）今（8）日盤中成交金額居前三名，股價也呈現一路上揚走勢；投資人運用權證操作這三檔標的認購權證中，早盤原本都是賣回給券商，但11點時，只有聯電認購權證出現買超，聯電股價也朝漲停板邁進。

今早在台積電領軍之下，聯發科與聯電同步勁揚，台積電與聯發科早盤的認購權證交易金額都超過1億元，包括聯等交易金額也在6,000多萬元，但多數是已買認購權證的投資人賣回給券商居多，顯示早盤的現貨買盤來自於法人居多。

不過，11點過後，三檔標的認購權證交易金額逾1億元，台積電認購權證更超過1.5億元，但券商回收台積電與聯發科的認購權證張數遠大於賣出張數，唯獨聯電的認購權證，券商賣出張數大於回收張數，顯示來自實戶群與散戶的買盤力道增強。

台積電 認購

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