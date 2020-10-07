交易新選擇 期交所將推台幣計價英國富時100指數期貨

期交所規劃推出台幣計價英國富時100指數期貨，相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計11月下旬掛牌上市，提供交易人避險、交易新選擇。

期交所指出，英國股市為全球金融重鎮，英國富時100指數成分股為英國最大證券交易所-倫敦證券交易所（LSE）市值前100大上市企業組成，最能代表英國股票市場，反映英國整體經濟景氣走勢。

期交所表示，富時100指數具一定波動度，易衍生交易機會及避險需求，且成分股產業組成以金融業為主，科技股占比小，與期交所現行商品標的指數成分股產業組成有所區隔，推出英國富時100指數期貨將使期交所產品線進一步拓展至歐洲市場。

期交所英國富時100指數期貨以台幣計價，交易人無須承受匯兌風險，且透過既有下單管道即可參與，除較為方便外，成本也較低；契約規格設計方面，為便利一般交易人參與，採小型契約規模設計，契約乘數為每點台幣50元，依10月5日指數收盤水準5942.94點換算，契約規模約30萬元，門檻低、操作靈活。

英國富時100指數期貨交易時間涵蓋英美股市開盤時段，便利交易人掌握避險及交易策略機會；其餘契約規格設計原則上儘量同母市場洲際歐洲期貨交易所（ICE Futures Europe）富時100期貨契約規格，以利交易人進行跨市場套利及避險交易。

期交所陸續推出美國道瓊、標普500、那斯達克100及日本東證期貨等國外期貨商品，這次推出英國富時100指數期貨，除提供交易人因應國際市場波動另一避險管道，也可滿足交易人多元需求並進一步提升我國期貨市場競爭力。