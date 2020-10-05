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櫃買中心公告第4季得為認購（售）權證標的證券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心今（5）日公告第4季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華（1565）等179種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

其中，所有發行人可發行標的與第3季相較新增21檔，包括波若威、力致、聚積、曜越、兆利、中天、永昕、合一、力麒、日盛金、康和證、萬潤、茂迪、迅得、廣錠、大樹、聚和、長科*、鈦昇、廣積，以及大田。

A級發行人可發行標的與第3季相較則是新增28檔，包括濱川、新麥、南光、杏昌、藏壽司、樺晟、東碩、加百裕、先進光、熱映、由田、安勤、捷流、雙美、亞泰、華星光、杰力、高技、富驊、德昌、信音、岳豐、驊訊、普萊德、大中、康全電、翔名，以及盛弘。

櫃買中心 認購

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