聽新聞
test
0:00 / 0:00

期交所董座吳自心 實事求是

經濟日報 / 記者王皓正廖賢龍／台北報導
期交所董事長吳自心。 （本報系資料庫）
期交所董事長吳自心。 （本報系資料庫）

「外柔內剛、實事求是」，是臺灣期貨交易所同仁對董事長吳自心的觀察與形容，上任短短三個月，吳自心已繳出成交量挑戰新高、商品推陳出新等亮眼成績，期望帶領期交所開創新局。

47年次的吳自心，稅務資歷完整，從財政部賦稅署科長開始一路到政務次長，可說是熟稔稅務的專家。

在業界及財稅圈，吳自心給人的印象是「謙謙君子」，大家欣賞他的不只是專業，還有其謙卑並常保初衷的態度；且擅於傾聽各方意見，口條又好，具備業界認可的政策推動及協調力。

今年6月，吳自心上任期交所董座後，凡事親力親為，他自己謙虛的說：「還在學習中」。期交所同仁則說，雖然吳自心外表和藹可親，但私底下處理事情，有他自己的原則與觀點，只要是他認為對的、應該做的，一定嚴格堅持執行。

儘管期貨為高風險的交易市場，但他期望，在風險控管上，能有機制讓臺灣期貨市場更健全發展，以此為目標努力。邁入2020年第3季底，吳自心表示，期望在主管機關與期貨業者的支持下，齊力發展臺灣期貨市場，期交所也將全力衝刺，推出更具國際競爭力的商品與制度，持續為臺灣期貨市場增添動能。

在商品設計、制度規畫及交易量能上，仍有發展向上空間，持續衝刺向前邁進，提供交易人更便利及公平的期貨交易環境，期望臺灣期貨市場再創佳績。

臺灣期貨交易所 期交所 財政部

延伸閱讀

美股動盪 期交所今年前八月夜盤交易占比提升至38％

國泰證券攜手國泰期貨 率員工林口頂寮淨灘

10月電子期金融期齊漲

富邦VIX溢價破5% 投信示警

相關新聞

期交所董座吳自心 實事求是

「外柔內剛、實事求是」，是臺灣期貨交易所同仁對董事長吳自心的觀察與形容，上任短短三個月，吳自心已繳出成交量挑戰新高、商品...

期交所雙軌並行 做大市場

臺灣期貨交易所董事長吳自心昨（28）日表示，現階段期交所已鎖定新商品、新制度，開展「雙軌並行」策略，除將推出小型契約等新...

聯電、世界 四檔活跳跳

進入下半年旺季後，雖然大環境上，仍有包括美中科技戰、地緣政治風險、新冠肺炎疫情等雜音干擾，不過部分次產業包括晶圓代工、自...

最牛一輪／南電利多 群益01拉風

IC載板廠南電（8046）股價回測季線後有逢低買盤進入，外資連續兩日進行買超。

緯創、仁寶 選逾四個月

台股盤勢多空震盪，現階段盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，後市將有機會躍居多頭上攻的領頭羊，投資人可...

全民權證／智邦 可瞄準價平

台股上周表現弱勢，本周首個交易日即大漲229點。盤面上八大類股齊揚，網通族群普遍表現強勢，如智邦（2345）大漲3.5%...

全民權證／台達電 押長天期

台達電（2308）第3季受惠居家工作（WFH）相關IT零組件、智慧型手機用被動元件及電動車零組件，在三大業務助攻下，預期...

全民權證／旺宏 挑價內外5%

中芯國際傳遭美國列入出口管制實體清單，市場預期恐阻斷編碼型快閃記憶體（NOR Flash）廠兆易創新出貨，旺宏（2337...

宏捷科、建準 認購火

台股昨（28）日由半導體、金控等權值股領軍反攻，不但終止連五黑，並克服5日線反壓。宏捷科（8086）、建準（2421）兩...

台指期 緊盯季線

台股昨（28）日受美股連日反彈激勵，出現開高走高格局，盤中來到5日均線附近位置後，一路橫盤整理，成交量額縮減；期貨商表示...

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

因美國民主黨上周再提2.4兆美元財政支出法案利多，推動美股科技類股轉強，帶動台股昨（28）日開高，此外，蘋果將於10月1...

期貨商論壇／聯電期 偏多布局

聯電（2303）昨（28）日出現漲停板，成交量為8月高點以來最大量，量大收高，代表追價買盤積極，同時也化解短期賣壓的力量...

熱門新聞

鍋貼股來了！八方雲集明登錄興櫃 拚觀光股王

外資今年狂賣7千億，台股後繼無力？股市大咖：趨勢未變，但別再存金融股了！

中芯遭美國制裁 聯電、世界先進雙雙大漲

DR股逆襲？美德醫療亮燈漲停

汎德申購首日破29萬筆 凍資522億元

經濟解析／台股止跌強彈 量縮透出什麼訊號？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。