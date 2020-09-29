期交所董座吳自心 實事求是

「外柔內剛、實事求是」，是臺灣期貨交易所同仁對董事長吳自心的觀察與形容，上任短短三個月，吳自心已繳出成交量挑戰新高、商品推陳出新等亮眼成績，期望帶領期交所開創新局。

47年次的吳自心，稅務資歷完整，從財政部賦稅署科長開始一路到政務次長，可說是熟稔稅務的專家。

在業界及財稅圈，吳自心給人的印象是「謙謙君子」，大家欣賞他的不只是專業，還有其謙卑並常保初衷的態度；且擅於傾聽各方意見，口條又好，具備業界認可的政策推動及協調力。

今年6月，吳自心上任期交所董座後，凡事親力親為，他自己謙虛的說：「還在學習中」。期交所同仁則說，雖然吳自心外表和藹可親，但私底下處理事情，有他自己的原則與觀點，只要是他認為對的、應該做的，一定嚴格堅持執行。

儘管期貨為高風險的交易市場，但他期望，在風險控管上，能有機制讓臺灣期貨市場更健全發展，以此為目標努力。邁入2020年第3季底，吳自心表示，期望在主管機關與期貨業者的支持下，齊力發展臺灣期貨市場，期交所也將全力衝刺，推出更具國際競爭力的商品與制度，持續為臺灣期貨市場增添動能。

在商品設計、制度規畫及交易量能上，仍有發展向上空間，持續衝刺向前邁進，提供交易人更便利及公平的期貨交易環境，期望臺灣期貨市場再創佳績。