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期交所雙軌並行 做大市場

經濟日報 / 記者王皓正廖賢龍／台北報導
圖／經濟日報提供
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臺灣期貨交易所董事長吳自心昨（28）日表示，現階段期交所已鎖定新商品、新制度，開展「雙軌並行」策略，除將推出小型契約等新商品外，更積極建置店頭衍生性商品集中結算機制，期望帶領期貨市場航向新紀元。

在兩大重點業務上，新商品部分，期交所去年已推出美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨等商品。今年6月則推出「台灣永續指數期貨」及「台灣生技指數期貨」，下半年將再接再厲，推出另一檔新商品──富時100指數期貨，預計11月底上市。明年則將以大台指、小台指為範例，推出「小型契約」商品。

吳自心表示，「小型契約」商品，是明年期交所的重要亮點，主要分為三方向進行商品規劃，首先是從既有的指數型期貨，如電子期、金融期，再發展出小型契約商品；再者，則是推出新的指數型期貨「小型契約」；最後，則是擴大推出個股期貨的「小型契約」商品。

制度面上，積極建置店頭衍生性商品集中結算機制，則是期交所著手進行新制度的重中之重。

吳自心指出，期交所將規劃分階段推動「店頭衍生性商品集中結算機制」，以強化店頭衍生性商品市場之風險控管，促進金融市場穩定。金管會於2019年6月指定期交所為國內店頭衍生性商品集中結算機構。

而期交所已著手建置我國店頭衍生性商品集中結算機制，將使得金融機構可適用較低交易曝險之風險權數、降低Basel所規範之資本計提負擔及厚實金融產業之國際競爭力，並強化交易人之風險控管及風險預警，且透過集中結算機制之財務防衛資源及違約處理程序，降低違約事件之系統性風險，促進金融市場穩定。

在時程方面，期交所從今年開始積極自行建置店頭衍生性商品集中結算系統，將於2022年起分階段實施店頭衍生性商品集中結算。第一階段為2022年6月底推出結算會員自營交易之自願性結算服務，集中結算商品為新臺幣利率交換契約。

第二階段於2023年6月底推出新臺幣IRS客戶交易集中結算服務，併同實施新臺幣IRS強制集中結算，惟強制集中結算上線時程，須視業者及市場參與者準備狀況而定。第三階段則為2024年6月底推出無本金交割遠期外匯契約自願性集中結算。

吳自心指出，國內期貨市場發展日漸成熟，有近300項商品掛牌交易，截至上周五為止，今年日均量達143.8萬口，相較於往年最高日均量125萬口，今年日均量有機會創下歷史新高，預期11月底交易口數即可提前突破3億口，且今年可望挑戰2018年的3.08億口歷史新高紀錄。

臺灣期貨交易所 期交所 衍生性商品

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