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美股動盪 期交所今年前八月夜盤交易占比提升至38％

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣期交所實施 夜盤交易以來，每年交易量呈現成長趨勢，今(2020)年前八月交易量占同商品日盤交易量比重已達到38%，尤其是增加美國道瓊期貨、美國標普500期貨與美國那斯達克100期貨商品以來，美股期貨的交易占比也達到1.2%，交易人積極運用台灣期交所的夜盤進行避險操作。

以上周五(26日)為例，美國道瓊期貨交易量4,763口、美國那斯達克100期貨交易量3,432口，美國標普500期貨成交581口，相較當日的日盤交易，夜盤交易這三項商品的成交量是日盤的八倍之多。

由於遇到新冠肺炎疫情及美國總統大選帶來的衝擊，今年期交所的夜盤交易更趨熱絡，尤其以美國道瓊期貨的交易量占比可達0.9%最亮眼。目前夜盤交易中，自然人交易占六成，法人交易比重也提升中。

期貨交易 期交所

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