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國泰證券攜手國泰期貨 率員工林口頂寮淨灘

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」清理海廢，看見孩子的笑靨。(照片提供:國泰證券)
「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」清理海廢，看見孩子的笑靨。(照片提供:國泰證券)

國泰證券攜手員工實踐企業公民責任，上周六（26日）舉辦「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」，國泰證券總經理周冠成帶領近200名的員工與家屬一同前往位於新北市林口區的頂寮海灘，實際進行清淨海灘的工作。

總計撿拾659公斤的海灘垃圾，透過淨灘活動，讓員工與家屬更貼近真實的生活環境，認識到海島台灣沙灘垃圾除了主要來自陸地，另外也有海漂，其中絕大部分仍以台灣本地垃圾居大宗，主要是民生用品與一次性餐具。除了實際行動，詳細的行前環境說明，更讓與會者充分體會「愛護地球、保護環境必須從日常生活減廢」，而這也是為了環境能永續發展下去、刻不容緩的最重要作為。

近年來，環境保護議題深入民心，政府也持續倡導民眾減少使用一次性餐具及物品，並且從自身做起節能減碳，國泰證券希望藉由環保愛地球的各個小小作為，讓同仁們能瞭解環境保護的重要性。

周冠成表示，「國泰證券關注環保議題，無論小至企業內部節能減碳，大至帶著員工往外延伸影響力，發揮企業與社會共融的永續作為，此次透過淨灘行動，員工做志工，孩童學環保，大夥們一同落實環保與企業永續發展，充分認知地球上每一份子的責任，擁有健康的生活環境，人類才能安身立命，這絕不是高談闊論，而是與你我息息相關的現在進行式。未來，國泰證券將持續投入在地化實際服務，與社區一同構築社會共榮的美好環境。」

國泰證券重視企業永續發展，鼓勵同仁們在公務之餘，亦能主動發想對於環境永續、社區鄰里友善的各項行動方案。國泰證券與大眾分享，這次淨灘活動主要由同仁主動發起，並熱絡的邀集家屬一同參與，攜家帶眷一同參與。國泰證券感謝參與的員工，給予志工特別假，希望透過集團志工假的制度實施，鼓勵同仁們一同為社會頁獻心力，有能力者盡其一份社會責任，促進整體社會環境更加和諧與圓滿。

「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」9月26日全台補班日於林口頂寮海灘進行，全體近200位同仁與家屬與所撿拾的659公斤垃圾，擺設成海龜圖形進行合影。(照片提供:國泰證券)
「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」9月26日全台補班日於林口頂寮海灘進行，全體近200位同仁與家屬與所撿拾的659公斤垃圾，擺設成海龜圖形進行合影。(照片提供:國泰證券)
「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」團結力量大，同仁們一同清理海灘上重達百斤的漁網。(照片提供:國泰證券)
「愛護海洋、守護地球，國泰證券、國泰期貨一起行動淨灘活動」團結力量大，同仁們一同清理海灘上重達百斤的漁網。(照片提供:國泰證券)

國泰 志工 沙灘

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