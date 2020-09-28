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台指期開盤上漲97點 台積電期貨開漲2.5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今日開盤12,292點，上漲97點；台積電（2330）期貨近月合約開盤426.5元，上漲2.5元。

上周五(25日)美股上漲，漲幅介於1.34至2.26，美股四大指數短期震盪整理。

統一期貨說，上周五外資現貨賣超2億，期貨部分增加8,546口，淨多單2.3萬口，十大交易人與特定法人合計買進8,238口。週選支撐與壓力區落在12,100至12,600之間，P/C Ratio升至0.96，整體籌碼中性偏空看待。

十大交易人與十大特定法人空單過去幾個交易日的空單水準都在2萬口以上。P/C Ratio上周二 (22日) 也已跌破1，加上加權指數的月線斜率翻負，與季線的乖離逐漸收斂，整體籌碼面與技術面全面偏空。後續可能再度下探前低，在市場止穩前不宜隨意摸底，建議投資人，可在上檔布局買權空頭價差保守操作。

期貨 美股

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