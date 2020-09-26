全民權證／玉山金 挑逾100天

玉山金（2884）昨（25）日出現反彈，因玉山金為存股族鎖定標的之一，因此，逢回常有買盤承接。

玉山金控重視顧客需求，今年爆發新冠肺炎疫情，玉山銀行每日透過網路買賣外幣的筆數就達2萬多筆。另外，玉山金與安聯及南山人壽都有密切合作，玉山金控資產規模及市值逐步擴大。

信用卡業務方面，目前已是第三大發卡銀行。管理資產品質也是銀行股前茅，投資的資產99%都是A+評級。玉山金2012年以來的每年獲利平均成長一成，遠優於整體金融股。看好反彈行情的投資人，可利用稍價外，距到期日100天以上的權證參與行情。

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