全民權證／美利達 瞄準價平

美利達（9914）上半年電動自行車營收占比達51%，全年有機會達到26萬~28萬輛，年增約一到二成，2021年成長幅度將更為顯著，挑戰40萬~45萬輛，帶動美利達業績動能向上。

法人分析，美利達第3季雖受到零組件供應短缺衝擊，電動自行車短線出貨將呈現年減態勢，但獲利部分，因中國大陸自有品牌營收成長，加上轉投資Specialized貢獻力度高。

法人表示，美利達第3季預期歐美與大陸市場銷售都可維持成長六成的水準，目前追加訂單的交期大都落在第4季與明年第1季，營收可望逐季攀高。

權證發行商建議，看好美利達後市的投資人，不妨布局距到期日60天以上、價平附近相關認購權證，介入行情。（凱基證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）