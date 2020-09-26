全民權證／胡連 可短線進出

端子廠胡連（6279）受惠中國大陸車廠陸續復工、新傳案挹注成長等利多，機構法人給予買進評等。

胡連上半年營運受到新冠肺炎疫情衝擊，全球車市需求疲弱。不過，投顧法人表示，對胡連營運看法轉趨正面，主要是考量原因有三，首先，第3季營運明顯好轉，當季營收、毛利率、獲利的預估值顯著上修；其次，今年9~12月營收可逐月提升，公司將要擺脫營運低谷；第三，明年主要市場都具成長動能，且毛利率仍能提升。預估胡連今年每股獲利將突破4元，明年營運將成長。

看好胡連後市的投資人，利用價內外10%以內，距到期日兩個月以上的權證，短線進出。 （元大證券提供）（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）