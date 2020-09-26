台灣半導體供應鏈前景佳，SEMI日前釋出報告看好相關半導體廠產值可望持續走揚，晶圓代工廠台積電（2330）、IC設計股在祥碩（5269）等營運能見度佳，為市場高度關注的半導體指標股。

SEMI指出，面對疫情衝擊，全球半導體產業相對在其他產業逆勢成長，台灣相關產業年總產值可望突破3兆元，年增16.7%，其中，台灣半導體先進製程領先全球，晶圓代工、封裝測試產值全球第一，IC設計全球第二。

台積電7奈米以下先進製程產能持續吃緊，不受華為禁令影響，對台積電而言只是客戶之間市占率的變化，客戶端還有蘋果、高通、聯發科、超微及輝達等。

其中，蘋果商機是台積電潛在營運大補丸，包括iPhone 12、iPhone 12 Lite、iMac專用Apple Silicon，及伺服器CPU等蘋果系列商品訂單將可有效推升台積電基本面表現至明年初。

整體來說，法人認為台積電第4季業績可望更上層樓，全年營收應可成長兩成以上水準；台積電預期，今年7奈米製程比重將超過三成，法人依此推估，台積電7奈米將貢獻超過3,800億元營收，較去年增五成以上。

祥碩搭上超微處理器熱銷列車，目前為超微代工設計的「B550」晶片組，可支援PCIe 4.0，鎖定主流及中階個人電腦及主機板市場；入門級應用設計的「A520」晶片組已開始出貨。

此外，應用於主流桌機市場的「Ryzen 4000」系列及高階桌機「Ryzen Threadripper 4000」系列等新款處理器，其中包括「X670」、「B650」及「A620」等三款高中低階晶片組，都由祥碩出貨。

權證發行商建議，看好台積電、祥碩後市的投資人，可布局價外15%以內、距離到期日100天以上的權證，參與行情。