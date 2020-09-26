友達、群創 押價內外15%
全球LCD面板龍頭，陸企京東方宣布將斥資人民幣121億元、約新台幣520.3億元，收購大陸同業中電熊貓集團旗下兩座次世代面板廠，是中國大陸面板業歷來最大收購案，市場預料有助推升面板報價，也替友達（2409）、群創（3481）帶來利多。
儘管投信法人近日仍持續降低面板股持股，但外資已率先翻多，連二天買超友達，合計達1.4萬張，群創雖是昨（25）日才轉買，但一口氣買超6.3萬張。
投顧法人認為，京東方這次大併購，市占一舉突破三成之上，目的要藉由擴大寡占優勢，進一步推升面板報價漲勢以拉升獲利，藉此擺脫過去幾年營運低潮。中國廠大者恆大，京東方、華星光電都以併購、買韓廠產線等方式擴充產能以增加市場占有率，供需比將較過去二年收斂，2021年報價有望呈現平穩走勢，看好台廠將受惠供需結構改善。
群創方面，法人也認為，在供需穩定下，2021至2022年可望維持獲利，因此調升群創評等由「持有」至「增加持股」；TV面板報價從今年6月開始轉強， 近期市場供不應求狀況持續， 預估仍有上漲空間， 加上NB面板、TV面板接單數量都受惠防疫動作衍生商機而增加， 預估群創第3季稅後虧損數字將較第2季減少。
權證券商建議，投資人如看好相關個股後市，可布局有效天期三個月以上、價內外15%以內的權證，參與行情。
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