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南亞科、穩懋 四檔放閃

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北報導

近日大盤出現回檔，但南亞科（2408）與穩懋（3105）因後市展望仍佳，仍有低接買盤。權證發行商表示，如大盤出現反彈，這些個股跟著彈升機率大，可用認購權證，參與反彈行情。

南亞科受到美國對華為禁令生效，因此，已暫停供貨華為，但會依照相關規定向美方申請許可後恢復供貨。因傳出美國可能也會將中國大陸的中芯半導體列入制裁名單，加上大陸的紫光集團也傳出財務壓力，因此，產業供需可能朝正向發展。

9月以來，外資呈現買超南亞科，投信法人也連續買超南亞科三個月，法人買盤凸顯對南亞科後市的樂觀展望。法人說，下半年產業景氣審慎樂觀，預期第3季產品量價持穩，但還是要觀察中美貿易戰帶來的負面影響。

穩懋的cellular、Wi-Fi產品線的訂單多數來自手機廠，5G相關商機將是推升穩懋營收的重要動能。目前穩懋已打入Apple臉部辨識模組供應鏈。

法人表示，穩懋因新增iPhone 12前後鏡頭ToF感測器或LiDAR掃描儀，近期開始量產出貨，預估第4季營運有機會維持高檔，若iPhone新機銷售比預期更好，更可能獲得蘋果追單。

穩懋今年前八月合併營收達163.31億元，年增34.3%；今年持續採購機台設備及投資南科園區，期盼透過高階製程以及龐大產能。法人說，今年蘋果新機上市時程遞延，但並非減少需求，iPhone 12上市可望提振手機市場銷售。市場傳出，iPhone 12將推出4G版本跟5G版本，5G版本的PA數量將比4G版本至少多出二顆至五顆，穩懋為主要供應商之一，可望受惠最深。

看好這兩檔個股反彈行情的投資人，可布局稍價外，可操作天期三個月以上的權證。

南亞科 穩懋 4G

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