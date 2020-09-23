港交所、新交所愛台指 元大期看好台灣未來期貨市場

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

香港交易所於5月27日與MSCI簽訂授權協議，未來37檔期貨將由新加坡交易所（SGX）改為香港交易所（HKEX）發行，並於7月6日正式推出摩台指數期貨（摩台指）；新交所在失去摩台指後立即改與富時羅素合作，於7月20日推出富時台灣指數期貨（富台期），以因應摩台指移轉後帶來的影響。

新交所也正式通知摩台指將於今年11月起停止交易，10月份契約最後交易時間為10月29日下午13:50止，若未在時限前將部位平倉，該部位將會參與結算。

距新交所摩台指結束交易僅剩約五周的時間，元大期貨（6023）觀察近期交易量能，發現近期摩台指及富台期的成交量都明顯放大，根據路透數據指出，其中，富台指自8月19日以來，每日成交量多在2萬口以上，9月以來平均成交口數達到2.96萬口，亦較8月的1.67萬口明顯增加，9月7日時更達到6萬口。

港摩台由「新」轉「港」的動力也逐步加溫，截至9月23日的13:30為止，已逾2.37萬口，量能大幅放大，更是突顯市場量能及OI轉換的需求性，另外隨著新交所摩台指於10月29日下架的日期逐漸逼近，預期將有更多新交所的摩台指既有交易者會將部位轉移至港交所，成交量能可望越趨於活絡。

富台期所追蹤的標的指數為FTSE Taiwan RIC Capped Index，其限制單一成分股權重不超過20%，4.5%以上所有成分股權重之和，不超過總權重的48%（每季調整一次，最新調整時間為9月18日）；摩台期所追蹤的摩台指數則取自台灣上市及上櫃約90支股票組成，包括大、中及小型企業。

因為富台指有納入權重上限的條件，以影響台股表現最重要的權值龍頭─台積電為例，以9月22日的收盤價為例，在台灣加權指數權重為29.61%，在摩台指的權重則高達45.43%，富台指僅20.17%，顯見台積電在富台指與摩台指的權重差距高達25個百分點。

此外，資訊類股於摩台指權重高達71.2%，高於加權指數與富台指，而富台指金融類股比重約19.6%，相較其他指數為高，不同的標的或產業權重，亦可提供跨市場不同需求的交易思維。

今年以來，台積電股價屢次創下新高，還原權值的累計漲幅更達到34%，摩台指的表現強過於台指期及富台指，對於配對與價差交易的功能性可望更彰顯。

元大期貨認為目前連同於台灣期交所掛牌的台指期，即使新交所摩台指於11月後下市，未來仍有三檔期貨同時追蹤台灣指數，有利整體市場規模放大，並帶動更多資金、拉高投資者參與率及台股於國際間的關注度，因此長期而言，新加坡、香港及台灣市場量能的提升，更可望持續推升台指相關的期貨市場新動能。

期貨 台積電

延伸閱讀

10月台股期指漲19點

10月電子期漲 金融期跌

輪胎原料價揚…正新宣布漲價 法人看好第4季營運表現

NBA／表現壓過詹姆斯？ 名球評看好戴維斯奪決賽MVP

相關新聞

全民權證／聯電 瞄準價外15%

聯電（2303）因TV用顯示器驅動IC（DDIC）和電源管理IC（PMIC）強勁需求使8吋晶圓廠取消折讓，明年第1季需求...

全民權證／致伸 挑逾90天期

台股昨（22）日三大法人同步買進致伸（4915）帶動股價止跌，在季線附近尋求支撐。受惠新冠疫情帶動的宅經濟需求，8月合併...

奇鋐、聯茂 選長天期

近期大盤出現回檔，但部分個股經過先前的拉回盤整，近日反而相對大盤為強。法人說，奇鋐（3017）與聯茂（6213）的產業展望仍佳，股價經過整理後，仍具向上攻堅機會，可利用相關認購權證，參與行情。

全民權證／信驊 二檔強強滾

伺服器遠端管理晶片供應商信驊（5274）受資料中心及企業伺服器市場庫存調整影響，近月營收出現下滑，但法人指出，隨品牌大廠...

最牛一輪／宏碁抗跌 永豐01搶眼

宏碁（2353）受惠疫情所衍生的宅經濟、娛樂需求，相關產品出貨動能強勁，第2季繳出亮眼業績，展望後市，在相關需求不減下，...

富邦VIX 可短打價平

隨著歐洲新冠疫情急遽惡化，美股四大指數下跌，台股昨（22）日開低走低，終場下跌149.61點，跌破10日均線以及月線。

聯詠、凌陽認購帶勁

今日主題：台股昨（22）日大跌百點，再度跌破月線支撐，但盤面上仍有不少具基本面支撐的個股，或是VIX等避險商品逆勢收漲，投資人可留意這些逆勢走強股後市，並用權證商品參與行情。

期貨商論壇／生技期 偏空看待

全球新冠肺炎病例已達3,092萬例，確診病例還在持續攀升中。全球引頸期盼準備在年末上市的新冠疫苗，已有多款進入最後試驗階...

期貨商論壇／精英期 伺機布局

本周歐美國家因為新冠疫情因素，市場再次擔憂第4季的封鎖，且第4季也是美國流感旺季，股市因此大跌，股價這時還能屹立不搖的，...

台指期 短線震盪格局

股期雙市昨（22）日開低震盪，指數齊步回檔修正。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單減少1,137口至1.2萬...

10月電子期金融期齊跌

台北股市今天下跌149.61點，收12645.51點。10月電子期收596.60點，下跌7.05點，逆價差7.34點；1...

期貨商論壇／欣興期 後市樂觀

欣興（3037）為全球PCB前三大生產大廠，產能以台灣和中國大陸為主，2019產品組合為IC載板43% 、HI板37%、...

熱門新聞

汎德競拍 超額認購逾八倍

外資挺晶圓雙雄 台積電目標價喊587元、聯電40元

半導體展登場 概念股逆勢走高

汎德永業競拍均價285.9元 興櫃價格早盤下挫

聯發科雙利多 七外資喊買

11檔DR股漲停 泰金寶成交量居類股之冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。