全民權證／台塑 選逾三個月

塑化族群在產業利多的激勵下，近來成為市場買盤新寵。其中台塑（1301）受惠PVC大缺貨，產能訂購一空，昨（18）日股價大漲3.8%、收81.6元，表現強勢。

受惠亞洲各輕裂廠密集歲修，下游衍生物供給減少，加上颶風襲擊美國石化原料重鎮，致建材用料聚氯乙烯（PVC）大缺貨，且時序邁入第3季旺季，相關產品如聖誕裝飾用PVC需求升溫，使PVC市況大好。

市場預期PVC還有大陸水災的重建題材，將帶動原料價格一路上攻，且大陸部分地區PVC已封盤，有利台系業者。建議看好後市的投資人，可布局價外10%以內、剩餘天數超過三個月以上的權證為主。

（元大證券提供）

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