全民權證／世紀鋼 兩檔看俏

世紀鋼（9958）8月營收7.07億元，年增高達253%，創歷年第三高佳績；累計前八月營收38.94億元，年增218%。

因下半年開始出貨哥本哈根基礎建設基金的（CIP）套筒式水下基礎 （jacket）及基樁（pin pile）訂單，所以，後續的營收表現依然亮麗。世紀鋼7月自結純益約1億元、年增達975%，每股純益0.49元，累計前七月每股純益1.97元。

因應接下來的密集出貨離岸風電產品，世紀鋼子公司世紀離岸風電設備準備新增資本支出預算48.7億元，用來興建廠房及購置生產設備。權證發行商建議，看好的投資人，可利用價外10%以內，有效天期在90天以上的權證，跟進行情。

（統一綜合證券提供）

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