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全民權證／啟碁 挑價內外15%
啟碁（6285）近期營運開始擺脫谷底，加上華為受制於中美貿易戰禁令，啟碁的5G基地台大客戶多數為歐系系統業者，預估明年可望受惠轉單效應；隨著全球車用市場回溫、WiFi 6占啟碁核心網路營收比重達20%，將陸續受惠企業級換機拉貨潮，營運重回成長軌道。
法人表示，啟碁競爭優勢為天線與RF設計能力，也有無線領域的通訊技術，微波通訊整合經驗；此外，低軌道衛星將於今年底正式商轉，增添想像空間。另，預期下半年隨著越南廠產能利用率逐季提升，預估啟碁今年營收將超過600億元。
看好啟碁後市的投資人可利用價內外15%以內，距到期日100天以上的權證介入行情。
（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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