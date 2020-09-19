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欣興、景碩 認購聚光
蘋果新手機預計在10月發表，相關供應鏈業者早已開始布局，經過先前股價一波漲勢後的修正，隨著產品發表接近， 題材將再度被熱烈討論。法人看好，欣興（3037）與景碩（3189）後續的業績，投資人可留意相權證的獲利機會。
欣興8月營收74.78億元，月減2.1%、年減6.1%。累計今年前八個月營收573.9億元，年增10%。因美系手機客戶新品發表延至10月，9月開始生產相關高階HDI產品，並在第4季放量。
法人表示，欣興第3季營運成長主要以ABF載板為主，預期載板產值可望較去年同期雙位數成長。HDI和PCB產能利用率本季將超過八成、軟板則小於七成。
後市因AI、5G及HPC等相關趨勢有利載板需求維持高成長，在英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）相繼推出新世代產品下，推估下半年載版產品平均層數增加三至五成，且高效能晶片對於載板層數和面積使用大幅增加下，市場產能供給維持吃緊態勢，有利欣興今年全年營運成長。
景碩8月營收22.33億元，月減5.5%、年增10.6%，累計今年前八個月營收172.7億元，年增22.6%。
景碩預期第3季業績穩健，法人也樂觀看待第4季營運，終端應用上，非蘋手機手機第4季處於調整期，美系客戶需求則相對穩定，相較於手機、記憶體面臨庫存調整，資料中心應用則相對穩定。
景碩為衝刺明年ABF載板產能，預估今年資本支出達75億元。購入華映楊梅廠區後，將逐步擴充ABF載板產能，預估挹注明年整體ABF載板產能提升一成，最快明年第4季開始貢獻業績。景碩BT載板產能目標也規劃擴增一成，預定明年底到位。
權證發行商建議，看好後續行情的投資人，因這兩檔股價有修正，建議利用稍價外，有效天期四個月以上的長天期權證布局。
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