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陸股ETF 鎖定價平

經濟日報 / 記者魏興中／台北報導

陸股昨（18）日強漲，漲幅居亞股名列前茅，激勵相關陸股ETF表現強勢。如富邦上証正2（00633L）終場大漲4.1%、收57.05元；元大滬深300正2（00637L）也同步上揚4.1%、收22.23元，連動相關認購權證全面強勢走揚。

根據歷史經驗，陸股第4季行情幾乎年年上漲。由於時序已步入第3季末，第4季將到來，吸引全球資金開始卡位第4季行情。

從基本面來看，法人指出，大陸經濟基本面持續觸底回升，8月製造業採購經理指數（PMI）為51，連續六個月站在榮枯線50上方，伴隨著7月工業企業庫存回落至7.4，顯示企業信心恢復，總需求正在逐步擴張。

此外，2020年是中國十三五規劃的收官年，10月五中全會將正式制訂十四五規劃，估計國內大循環仍是基調，將可能出現二大施政目標，包括刺激內需、產業升級，都成為眾所矚目的焦點。

由於短期基建地產穩增長手段有不可替代性，但中長期來看，消費主導的作用將進一步強化；另一方面，鼓勵創新，加快核心技術研發，保有供應能力，將加快推動新型消費轉型與升級，均使得陸股備受全球看好。

從流動性觀察，陸股受惠資本市場國際化，A股估值獲凸顯，且底部紮實。由於大陸宏觀流動性仍寬鬆，基本面有回升跡象，股市較債市及房市更獲青睞，陸股未來持續看好。

凱基證券衍生性商品部建議，看好陸股後市的投資人，可透過與相關陸股ETF如富邦上証正2、元大滬深300正2等連結的認購權證參與行情。挑選標準，則以價平附近、剩餘天數超過三個月等條件為主，放大槓桿利潤。

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