台化、華夏 押長天期

受惠泛用樹脂的下游加工業持續回補庫存，LDPE、ABS、PS、PVC等塑化原料近期報價均見飆漲，台化（1326）、華夏（1305）等供應商第3季獲利增長可期，在電子股漲勢稍緩時，接棒吸引買盤。

台化8月營收189.84億元，月減7.2%，也比去年同期衰退24.4％。業界指出，目前原為ABS需求淡季，但因東南亞、歐洲地區需求量增，加上大陸下游家電廠也接獲新單展開備料，使得供應緊張，呈現淡季不淡，報價持續上漲。法人表示，基於ABS、PS業務帶動獲利上修，故上修台化目標價，並調升投資評等至「增加持股」。

華夏第2季受制疫情，單季PVC相關銷量出現年衰退45%。此外，8月合併營收10.59億元，年減23.3%。不過，目前隨著全球景氣復甦，加上美國PVC大廠Westlake Chemical受颶風衝擊，8月底時宣布，氯鹼工廠及VCM工廠須停工至9月下旬，供給吃緊情況延續，銷量及售價都上揚，同時，第3季產品利差也優於第2季；法人估計，華夏第3季財報單季每股純益將超過0.3元，EPS可望寫11季新高，明顯優於第2季的每股虧損0.1元的表現，預料第3季財報將有助股價。

就評價面來看，法人表示，考量PVC產品第3季價量齊揚，原油又下挫，華夏獲利將在第3季重回上升趨勢，供給吃緊情況至少延續至第4季，有利推升股價。

權證券商建議，投資人如看好相關個股後市，可利用價內外15%以內，可操作天期三個月以上的權證商品介入，例如台化永豐02購01（069356）、華夏永豐01購01（066305）等。