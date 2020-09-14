全民權證／鈊象 選逾60天期
鈊象（3293）8月稅前盈餘為3.79億元，每股盈餘5.38元，雖略低於7月的5.44元，但已連續二個月賺逾半個股本。
鈊象8月合併營收7.34億元，月減2.5%、年增50.2%，歷年同期最佳。鈊象表示，今年業績大幅成長，主因網路遊戲營收表現優異。鈊象前八月營收53.4億元，年增71.2%。鈊象今年事業重心轉移至網路遊戲，上半年毛利率高達96%。
今年鈊象除旗下五大網路遊戲表現佳，美國市場授權金大幅拉升，成為新的營運動能。
投資人可先選擇造市品質佳的發行券商，挑選價內外程度20%內、距到期日兩個月以上權證。如鈊象統一03購01（712327）、鈊象元大01購05（712383）。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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