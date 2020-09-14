全民權證／鈊象 選逾60天期

經濟日報 / 記者王皓正整理

鈊象（3293）8月稅前盈餘為3.79億元，每股盈餘5.38元，雖略低於7月的5.44元，但已連續二個月賺逾半個股本。

鈊象8月合併營收7.34億元，月減2.5%、年增50.2%，歷年同期最佳。鈊象表示，今年業績大幅成長，主因網路遊戲營收表現優異。鈊象前八月營收53.4億元，年增71.2%。鈊象今年事業重心轉移至網路遊戲，上半年毛利率高達96%。

今年鈊象除旗下五大網路遊戲表現佳，美國市場授權金大幅拉升，成為新的營運動能。

投資人可先選擇造市品質佳的發行券商，挑選價內外程度20%內、距到期日兩個月以上權證。如鈊象統一03購01（712327）、鈊象元大01購05（712383）。（統一證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

鈊象 網路遊戲

延伸閱讀

鈊象 8月賺逾半個股本

鈊象8月營運持穩 連二個月賺逾半個股本

鈊象下滑2.5%

最牛一輪／鈊象強彈 中信9C吸睛

相關新聞

全民權證／緯軟 兩檔電力十足

緯軟（4953）第2季營運反彈，法人預估，在大陸推出新基建政策下，高科技、電信等領域資訊服務需求持續提升，看好緯軟下半年...

全民權證／鈊象 選逾60天期

鈊象（3293）8月稅前盈餘為3.79億元，每股盈餘5.38元，雖略低於7月的5.44元，但已連續二個月賺逾半個股本。

最牛一輪／晶技績優 兆豐03按讚

頻率元件廠晶技（3042）8月營收達10億元，再創新高，法人指出，在訂單暢旺下，看好晶技第3季營收將寫新高；此外，受惠於...

期貨商論壇／宏碁期 可擇機進場

第4季疫情仍有爆發可能，經濟前景堪慮，衝擊各國股市高檔下跌，市場關注焦點，會放在隔離情況下，仍有前景的宏碁（2353）等...

期貨商論壇／選擇權 押價外賣權

美國勞動力市場復甦情勢不如市場預期樂觀，及紓困法案在美國國會未達成共識下，美股近期走勢震盪，導致近期台指隱含波動率止跌回...

台指期 短線中性看待

美國規模至少5,000億美元的「瘦身版」新刺激法案未能在國會順利闖關，拖累美股走勢趨於震盪，上周五（11日）台股盤中也受...

全民權證／美利達 挑價內外15%

美利達（9914）儘管將因電動自行車出貨趨緩而導致近期營收平淡，但法人看好整體潛在市場擴張的長線題材不變。

瑞昱、矽力 認購閃亮

瑞昱（2379）、矽力-KY等IC設計股8月繳出營運佳績，受到市場關注，展望後市，法人認為，相關標的營運利基穩固，基本面...

友達、群創 押長天期

面板股景氣翻揚，近期受到法人追捧，友達（2409）、群創近五個交易日個吸引三大法人買超3.65萬張、4.74萬張。權證發...

上銀、聚陽 四檔帶勁

台股盤勢多空震盪，目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考上銀（...

南電、華通 四檔吸睛

蘋果官網公布秋季發表會將在台灣時間9月16日凌晨1點（美西時間15日上午10點）登場，意味蘋概股南電（8046）、華通（...

全新、宏捷科認購靚

全新（2455）與宏捷科（8086）在5G手機商機將逐漸彰顯下，未來的業績可期，股價經過橫盤整理，近日又獲多頭青睞。權證...

熱門新聞

藏壽司為何來台掛牌？日籍董事長指2大關鍵

四因素牽動本周台股走勢 法人建議布局這些類股

台股12,700點攻防戰 逢低布局利基型成長股

貿易戰美中股市臉綠 法人：台股中短線轉弱

台指期 短線中性看待

智慧表搶市 台鏈進補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。