全民權證／緯軟 兩檔電力十足

緯軟（4953）第2季營運反彈，法人預估，在大陸推出新基建政策下，高科技、電信等領域資訊服務需求持續提升，看好緯軟下半年營運表現。

緯軟第2季毛利率29.3%，是2010年第2季以來新高，營益率12.8%創單季新高，緯軟指出，儘管短期疫情影響仍在，但從長期看，IT技術不斷創新，企業數位轉型將帶動新商機。

法人指出，緯軟持續開發新客戶，以大陸IT每月外包人數達萬人以上的大型企業、新興應用開發客戶為主，在5G、AI、IoT發展下，看好緯軟後市。

看好緯軟的投資人可挑選距離到期日90天以上、價內外15%以內認購權證，如緯軟凱基01購02（713107）、 緯軟元大9C購02（712063）等。（凱基證券提供）

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