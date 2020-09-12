祥碩、力旺 押長天期

半導體產業持續維持其強勁獲利動能，祥碩（5269）、力旺（3529）等半導體股營運景況可望隨著客戶端積極拉貨而提升，法人看好公司未來營收、獲利表現可望持續成長，可利用權證布局未來行情。

祥碩8月營收6.8億元，是歷年同期最佳，也是歷史次高，月增12.8%，年增幅高達165.7%。法人分析，宅經濟持續發酵，推升大客戶超微出貨量放大，祥碩本季營收有望創單季新高紀錄。

祥碩搭上超微處理器熱銷列車，目前替超微代工設計的「B550」晶片組，可支援PCIe 4.0，鎖定主流及中階個人電腦及主機板市場，此外，對入門級應用設計的A520晶片組也已開始出貨，營運動能不減。

法人指出，超微近幾年在處理器市場有長足成長，在全球的市占率從2018年8%提高到2019年的14%，今年上半年再攀升至16%，祥碩約六成營收來自超微，營運雨露均霑。

力旺隨客戶新應用發酵，12吋晶圓權利金成長強勁，8吋權利金也會受惠需求增加，如電源管理晶片業績更增加二至三倍，法人表示， 8吋與12吋相關權利金都會成長，其中8吋權利金因疫情帶來醫療及在家工作、娛樂等需求，而呈現強勁成長，12吋權利金則隨其IP已導入到多項應用領域的量產而成長。

在5G、AI、物聯網、自駕車趨勢下，力旺在安全矽智財技術NeoPUF需求大量增加，目前正與國際大廠密切合作，希望在年底以前能有更多客戶產品導入。權證發行商建議，看好祥碩、力旺後市的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情。