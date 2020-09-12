全新（2455）與宏捷科（8086）在5G手機商機將逐漸彰顯下，未來的業績可期，股價經過橫盤整理，近日又獲多頭青睞。權證發行商表示，可挑偏價外10%左右的認購權證，參與後市行情。

全新8月營收2.08億元，月減3.8%，年減11.1%，累計今年前八月營收16.68億元，年增6.2%。

法人預估，5G商機開始釋出，全新第3季射頻產品線旺季效益可期，第3季射頻產品線的營收可望季增雙位數，因為下半年有iPhone新機相關訂單開始釋出，全新可望受惠；此外，非蘋手機品牌廠下半年也將再推出5G新機，5G相關產品線ASP高於4G相關產品線。

法人表示，現階段多數5G手機相關產品線的利潤空間較大，出貨暢旺對提升獲利的助益將更勝營收，全新第3季營業利益、稅後淨利表現都將優於第2季。

宏捷科8月營收2.87億元，月增2.1%、年增23.5%。今年前八月累計營收22.2億元，年增達86.8%。

中美晶參與宏捷科的私募案，雙方將共同搶攻氮化鎵市場商機。中美晶擔負上游化合物半導體穩定供應角色，宏捷科則由客戶端提供快速產品驗證，加速氮化鎵產品快速符合客戶需求及量產。

第3季雖手機需求仍疲軟，法人預料宏捷科業績與第2季持平或小幅衰退，期盼疫情趨緩後，第4季讓市場能見度才較清晰。宏捷科目前月產能約1.2萬片，預估年底前月產能可達1.5萬片，明年新產能開出，將視客戶需求擴增，以現階段新廠規劃來看，除年底前的月產能1.5萬片外，最高還可再擴增2萬片。

看好個股後續營運的投資人，建議利用稍價外，可操作天期在100天以上的權證，伺機介入行情。