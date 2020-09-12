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南電、華通 四檔吸睛

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

蘋果官網公布秋季發表會將在台灣時間9月16日凌晨1點（美西時間15日上午10點）登場，意味蘋概股南電（8046）、華通（2313）等iPhone 12供應鏈將進入新一波拉貨期。

蘋果官網公布，秋季發表會將登場，外界預期蘋果有可能公開iPhone 12和其他新品，預計今年將推出四款5G iPhone，螢幕尺寸分為5.4英吋、6.1英吋和6.7英吋，並全數採用OLED螢幕，蘋果可能會發表Apple Watch 6系列、更新其iPad Air和iPhone 12等其他產品。

南電方面，展望第3季，市場預估季營收雙位數成長，續創新高，三大產品線均有好表現，分別為ABF載板產能持續吃緊，且高層板比重提高至20~22%，帶動營收及毛利率續增；BT載板方面，SiP產品進入出貨旺季，相機模組和耳機動能強勁；PCB受惠新款遊戲機推出，營收走高。在毛利率方面，由於ABF維持100%滿載運作，BT和PCB產能利用率也預估分別提升至95%及90%，將帶動整體毛利率進一步走升。

華通8月營收56.5億元，月成長11.3%、年成長1.2%，市場預期9月營收月成長10%，整體第3季營收季成長25%~27%，第4季至明年上半年營運進入調整期，待明年第2季陸系手機供應鏈調整完畢，及切入美系軟板供應鏈正式出貨後，營運動能將恢復成長。

市場預估華通2020年及2021年每股純益分別有4元及4.6元的水準，看好2021年5G手機滲透率提升對手機主板貢獻。

看好個股營運的投資人，建議利用價內外10%，可操作天期在三個月以上的權證，參與後市。

營收 蘋果

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