全民權證／臻鼎 選價內外15%

臻鼎-KY（4958）第2季因價格壓力，毛利率17%約與前季持平，每股純益（EPS）1.41元，下半年因旺季需求依舊，市場預期第3季營收370億元，季增40%、年增4%，因規模增加及SLP等新品比重增加，EPS有約逾3.7元的水準。

預期2021年臻鼎將可切入供應LCP天線本體。類載板預期2020~2021都可有雙位數成長，2020年新機面積需求增加，目前良率及市占率進度都穩定，隨產能擴充後，將帶動未來營運成長。市場預估今年營收有1,250億元、年成長4.9%的水準，下半年因SLP規模提高，新應用逐步增加，帶動營運持續成長。

看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期四個月以上的長天期商品介入。（兆豐證券提供）

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