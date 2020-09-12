全民權證／新光金 挑逾90天

新光金（2888）自結8月純益25.01億元，累計今年前八月純益167.54億元、年減4.7%，累計每股純益1.31元。

新光人壽8月因避險成本降低，加計外匯價格變動準備金每月額外提存75%的13.6億元，單月避險成本僅20億元上下，使新壽8月純益有17.96億元。

新壽第2季總資產金額3.1兆元，年增6.9%。不動產投報率4.2%、擔保放款為1.8%、保單借款5.5%、 國外股票及固定收益證券3.5%、國內股票及固定收益證券5.3%，不動產租金收入為21億元。法人表示 ，新光銀今年第2季底的逾放比為0.19%，資本適足率為14.2%，資產及資本狀況健康。

看好個股後市的投資人，建議布局距到期日三個月以上的連結權證。（中國信託證券提供）

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