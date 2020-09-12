全民權證／玉晶光 兩檔聚焦

玉晶光（3406）8月營收17.77億元，月增13.6%，年減3.3%，是11個月來高點，連續四個月走揚。法人指出，隨著蘋果新機出貨帶動，玉晶光下半年獲利將優於上半年表現，全年每股純益有機會賺逾兩個股本。

玉晶光今年擁有兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加TOF應用，非蘋手機陣營訂單也是成長力道，法人圈也因此多次出具報告樂觀看待玉晶光營運前景。

法人分析，iPhone12 即將發表並上市，玉晶光7P鏡頭已量產出貨，在廈門新增產能開出挹注下，第3季營收可望逐月成長。

權證發行商建議，若看好玉晶光後市，可挑選距離到期日兩個月以上、價外10%以內的相關權證，並設好停利停損點。（台新證券提供）

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