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台指期開漲71點 台積電期貨開漲4元
台指期今（10）日開盤為12,669點，上漲71點。台積電期貨近月合約開盤431元，上漲4元。
美股昨日全面收高，漲幅介於1.60至2.89％，TESLA大漲10%，APPLE回升4%，台積電ADR上漲2.69%。
統一期貨表示，籌碼面部分，昨日外資現貨賣超98億，期貨部分減少3,303口，淨多單2.8萬口，十大交易人與特定法人合計賣出2,681口。週選支撐與壓力區落在12,600至12,500之間，P/C Ratio降至1.2，整體籌碼中性看待。
統一期貨說，以目前來看，空頭局勢尚未完全確立，盤整機率較大。美國總統大選將至，市場的波動較大，而目前指數距離季線相距不遠，建議投資人保守操作，小部位操作。
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