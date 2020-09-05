臻鼎、矽創 選逾100天

臻鼎-KY （4958）與矽創（8016）在下半年及明年業績仍具成長性，法人說，在大盤整理階段，可伺機布局。

臻鼎-KY今年第2季營收264億元，季增48%，年增14%。法人說，產能及營運可維持擴張、市占率續增，明年5G MPI/LCP、LED等高階新應用則可帶動獲利提升。

法人表示，目前軟板天線應用已有多家客戶，預估涵蓋美、中系客戶，在天線材料與使用片數/面積預期都增長下，5G手機商機主要帶動成長。硬板仍預期2020成長目標雙位數以上，類載板預期2020~2021年都雙位數成長，美系客戶訂單比重仍將持續成長，隨產能擴充後預期新機市占率將攀升至首位。今年預期繼續高成長，未來發展也將朝向AP、AiP應用。RF PCB布局於Android 機種camera等應用，預期也將高成長。

法人說，矽創70%以上營收與手機相關，受疫情封城影響，第2季營收26.45億元，季減16%、年減25%。下半年在手機有機會呈現強力反彈表現下，手機驅動IC及感測IC營運落底，下半年則可能強彈。工控與車載市場明年可望回升，子公司營收年增率都以20%~30%為目標。

權證發行商表示，看好這兩檔個股後市的投資人，可挑價外15%以內，且有效天期100天以上的長天期的相關權證，參與業績成長行情。