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桂盟、巨大 四檔有潛利
新冠肺炎疫情對全球仍有第二次爆發的不確定因素，加上年初疫情發生以來，民眾生活型態逐漸改變，愈來愈多人選擇戶外活動舒展身心，帶動自行車需求，桂盟（5306）、巨大（9921）等相關個股營運看俏。
法人估計，北美地區原本室內運動人口如有2%轉為自行車騎乘人口，將有600萬輛中高階自行車需求，使得自行車市場想像空間大增。
桂盟第2季單季毛利率達50%，投顧法人表示，主因來自自行車毛利率相對高，桂盟今年有調整策略，以前想搶市占，今年開始重視利潤，毛利率因而提升。此外，今年因為疫情關係，出差、參展的費用均可節省；疫情暫過高峰後，需求大幅增加，下半年業績開始提升，以訂單來看，製造到消費者需要時間約六到八周，中高階訂單目前還很滿，到明年第1季都沒問題。
在此波疫情下，桂盟高毛利率的鏈條營收將隨著自行車產業增長，且電動自行車及高階自行車的滲透率逐漸增加而持續成長。展望2021年，桂盟受惠於全球自行車的強勁需求延續，加以機車業務的改善，明年業績可望再攀高。
巨大第2季稅後純益攀升至15.21億元，季增141.7%，年增46.4%，上半年純益21.51億元，年增24.8%，主要是受惠美國、歐洲、中國等三大主要市場銷售暢旺。權證券商建議，看好桂盟、巨大後市的投資人可利用價內外15%以內，有效天期在四個月以上的長天期權證商品介入，掌握獲利契機。
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