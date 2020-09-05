義隆、TPK 認購帶勁

後疫情時代在家工作、遠距教學等需求大增，全球NB觸控板與觸控螢幕IC龍頭義隆（2458）在客戶追加訂單；市場同步看好第3季業績有望季增近二成的TPK-KY（3673），權證券商建議，可利用認購權證進場參與個股的業績行情。

義隆展望第3季，Touch Pad出貨量季成長達到50~60%，Touch Screen出貨量季成長到25~30%，在指紋方面，因為客戶先前仍有Match on host版本較多，現在新機種改搭載為單價較高的Match on Chip，出貨量將季成長35~40%，且新款產品單價約3.5美元，較過去的2.1~2.4美元增加下，市場看好義隆本季營收有望季增逾三成、年成長七成，稅後淨利較上季增加約逾四成，每股純益（EPS）有4.3元水準。

義隆在Chromebook市場約有90%以上的市占率，主要是居家教育Chrome Book相關的需求。此外，義隆配合客戶推出多款新NB，並且在Touch pad功能上複雜度提升，產品單價持續成長下，市場看好全年Touch pad產線營收年成長幅度在70~80%。

筆電指紋辨識方面，Match on Chip產品ASP提升逾六成，相關產線將成為義隆另一主要產品線，市場預估整體全年EPS將約逾10元，年成長逾二成，明年進一步提升至12元水準。

TPK-KY第2季營收優於預期，主因受惠居家辦公及遠距教學商機帶動NB/平板需求提升所致，加上產品組合優化帶動毛利率4.98%，較第1季提升，表現優於預期，稅後收益3.08億元，EPS 0.76元，也優於原本原估的0.32元。第3季進入傳統旺季，加上客戶新產品推出，TPK在季度法說會上，財測區間約季成長15%~20%間，主要成長動能來自於NB、平板需求持續，可抵銷手機產品下滑影響，市場預估全季營收330億元，季增17.7%，毛利率持續攀高，EPS有約0.88元的水準。

看好個股後市的投資人，可利用價內外10%以內，有效天期在二個月以上的權證，參與行情。