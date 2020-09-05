全民權證／美食回神 挑價外10%內

美食-KY（2723）台灣疫情控制極佳，因此消費受影響較小，台灣市場中，去年首創的Day by Day第二店即將開幕，今年第2季在台南新設DIY手作蛋糕店「甘單作」。

面對新冠肺炎疫情，美食-KY主要策略是控制成本、費用，今年上半年結束總店數1,134 店，與去年底比較減少17店；美食-KY並未因各市場可選擇店點增加而積極開店，顯示美食-KY今年開店謹慎。

美食-KY今年第2季營運較第1季明顯好轉，最弱的美國市場第3季停店數較第2季減少一半，法人說，美國市場第3季營運好轉，下半年營收及獲利都可望回穩。看好美食-KY後市的投資人可利用價外10%以內，短線操作。（群益金鼎證券提供）

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