聽新聞
test
0:00 / 0:00
全民權證／創意犀利 瞄準長天期
IC設計廠商創意（3443）7月合併營收9.36億元，年增14.8%，隨著時間進入旺季，營運展望看好；昨（4）日股價高低走高，終場上漲3.5元，收在271.5元。
投顧法人表示，創意2020年策略性接案導致毛利率降低，但長期來看其案件進入量產後，對營收貢獻的規模大，且在先進封裝相關IP持續累積學習經驗，預期創意獲利能力將提升。創意第3季營收可望季增雙位數，其中NRE季增倍數，因高階製程帶動，預計可超逾10億元，毛利率將較第2季增加。
權證券商建議，看好創意後市的投資人可利用價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言