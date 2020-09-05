全民權證／創意犀利 瞄準長天期

IC設計廠商創意（3443）7月合併營收9.36億元，年增14.8%，隨著時間進入旺季，營運展望看好；昨（4）日股價高低走高，終場上漲3.5元，收在271.5元。

投顧法人表示，創意2020年策略性接案導致毛利率降低，但長期來看其案件進入量產後，對營收貢獻的規模大，且在先進封裝相關IP持續累積學習經驗，預期創意獲利能力將提升。創意第3季營收可望季增雙位數，其中NRE季增倍數，因高階製程帶動，預計可超逾10億元，毛利率將較第2季增加。

權證券商建議，看好創意後市的投資人可利用價內外10%以內，有效天期三個月以上的權證介入。（中國信託證券提供）

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