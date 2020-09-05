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全民權證／金像電靚 二檔錢景俏
金像電（2368）公告7月自結獲利，其中，稅前淨利2.72億元，稅後淨利2.18億元，每股純益（EPS）0.4元，其中，業績成長主要來自伺服器需求較預期強，NB受惠居家辦公與教學商機延續，拉貨動能高檔不墜，加上歐系電信設備商出貨等，稼動率維持近滿載。
金像電2020年有多項亮，包括2018~2019年營運體質調整，有常熟二廠資產減損、蘇州廠技術良率提升，另外，雲端電商大廠加速資料中心建置，伺服器需求強勁，客戶涵蓋美系品牌與電信商，在未來5G基地台布建高成長期享有供貨題材下，市場看好年成長逾二成。
看好個股後市投資人，建議利用價平、可操作天期二個月以上的商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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