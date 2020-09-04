期貨商論壇／選擇權 操作賣權

選擇權籌碼部分，外資對台股偏多部位呈現減少，不過受到美國聯準會寬鬆帶動之下，導致美元指數跌破今年以來新低點，推升新台幣大幅走升，帶動資金再度回流台股市場。

另外，目前選擇權合約最大獲利中心點12,800點，未平倉（OI）最大序列上檔在13,000點，下檔在12,100點，買權賣權波動率維持於19%附近，OI P/C Ratio小幅下滑至128.9%，顯示市場樂觀情緒仍在，帶動台指走勢止穩反彈；整體而言，台股期貨及選擇權籌碼部分顯示，市場對於台股維持樂觀態度，推動台股維持上行趨勢。

台指目前處於12,800點附近，不過在冬季感恩節期間，新冠肺炎疫情仍有二次爆發之可能，在未來市場狀況之預期，新冠肺炎仍無特定解藥，傳染力仍強，加以目前接近美國總統大選，不確定性仍然偏高之影響下，後續台股上檔遭遇賣壓機率將有偏高之可能，投資人在市場風險偏高之下仍宜多加留意台股賣壓是否再度出籠，在賣壓仍有可能出籠之下，可多加利用價外賣權為台股投資部位進行避險。（富邦期貨提供）