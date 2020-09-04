期貨商論壇／黃金期 偏多布局

美元指數因製造業採購經理人指數（PMI）走高而轉強，加劇金價賣壓，美元突然掉頭的反彈帶動黃金衝高之後回落，近日內美元擴大反彈但黃金沒有明顯承壓的跡象，展示了貴金屬較強的抗跌能力。

凱基期貨顧問組首席分析師楊永得表示，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據來分析，截至8月24日為止；黃金籌碼COT指數來到487,483；此外，美股恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）8.28來到76，以及巴菲特指標來到179，從市場籌碼的數據及投資人交易心態來看，代表大型交易人對於黃金依舊看多。

黃金籌碼COT指數=黃金期貨大額交易者投機者淨部位-避險者淨部位，因此COT指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對黃金市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。

凱基期貨認為，因PMI指數優於預期，造成短線金價走弱，但市場基本面仍有利於中長線趨勢。建議投資人可運用臺灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於價格拉回且不跌破1,960支撐時偏多布局，並以日線50MA支撐作為短線的停損點。（凱基期貨提供）