聽新聞
test
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 偏多布局

經濟日報 / 記者王皓正整理

美元指數因製造業採購經理人指數（PMI）走高而轉強，加劇金價賣壓，美元突然掉頭的反彈帶動黃金衝高之後回落，近日內美元擴大反彈但黃金沒有明顯承壓的跡象，展示了貴金屬較強的抗跌能力。

凱基期貨顧問組首席分析師楊永得表示，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的數據來分析，截至8月24日為止；黃金籌碼COT指數來到487,483；此外，美股恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）8.28來到76，以及巴菲特指標來到179，從市場籌碼的數據及投資人交易心態來看，代表大型交易人對於黃金依舊看多。

黃金籌碼COT指數=黃金期貨大額交易者投機者淨部位-避險者淨部位，因此COT指數代表大額交易人的多空動向，向上代表大型交易人對黃金市場看多，向下則表示看空，可作為大戶籌碼的參考。

凱基期貨認為，因PMI指數優於預期，造成短線金價走弱，但市場基本面仍有利於中長線趨勢。建議投資人可運用臺灣期貨交易所的黃金期貨近月合約，於價格拉回且不跌破1,960支撐時偏多布局，並以日線50MA支撐作為短線的停損點。（凱基期貨提供）

臺灣期貨交易所 凱基

延伸閱讀

連4個月擴張！8月大陸財新服務業PMI高於預期

期交所鑽石獎頒獎 金管會肯定貢獻

央行鴿聲未完 中小型金礦股後市看俏

黃金基金 定期定額買

相關新聞

華碩、宏碁 認購吸睛

進入下半年旺季，產業界即傳出部分產品缺貨情事，其中最受矚目的是電子成品如Chromebook筆電等，激勵華碩（2357）...

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

選擇權籌碼部分，外資對台股偏多部位呈現減少，不過受到美國聯準會寬鬆帶動之下，導致美元指數跌破今年以來新低點，推升新台幣大...

台指期 市場心態謹慎

股期雙市昨（3）日指數齊步站穩12,700點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單增加1,418口至2...

期貨商論壇／黃金期 偏多布局

美元指數因製造業採購經理人指數（PMI）走高而轉強，加劇金價賣壓，美元突然掉頭的反彈帶動黃金衝高之後回落，近日內美元擴大...

全民權證／技嘉 挑價內外10％

技嘉（2376）受惠全球居家辦公需求提升，業績表現優於市場預期，法人指出，受惠終端需求持續強勁，第3季隨著各地逐漸解封，...

科技股撐盤 台指期收漲42點

今（3）日在電子、金融、非金電期齊揚下，台指期走勢拉高，甚至一度推升期指至12,800點上方，過後遇到震盪壓力，近月期貨...

最牛一輪／聯發科剽悍 台新02俏

聯發科（2454）近年在ASIC領域有重大成果，此外，雲端AI專案也如期將於下半年量產，搭配交換器ASIC，瞄準資料中心...

國泰、富邦金 可短打

台股在美中關係緊張等環境中，多頭買盤觀望，市場焦點轉向低基期股，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）成為長線投資...

鈊象、華擎 四檔帶勁

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績...

上緯、世紀鋼 認購夯

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念...

全民權證／智邦 挑價內外10％

智邦（2345）因外資買盤不離不棄，股價回測半年線有守後展開反彈走勢，並重返所有均線以上，昨（2）日逆勢上漲。

全民權證／華碩 布局長天期

華碩（2357）第2季集團營收922.7億元，季成長30.4%、年成長24.4%，市場推估主要因居家辦公及電競帶動PC需...

熱門新聞

外資買超百億元 最愛從台積電轉為這檔

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲

輝達新顯卡「加量不加價」 微星股價奔漲停

太陽能股再發威 六檔直攻漲停

看過來！散戶前20大持有股票出爐 分析師曝「這4支」會賺錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。