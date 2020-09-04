聽新聞
test
0:00 / 0:00

台指期 市場心態謹慎

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（3）日指數齊步站穩12,700點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單增加1,418口至2.8萬口，展望盤勢，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線期現貨續作壓縮整理、呈現高檔區間震盪格局。

現貨與期貨行情方面，周三美國股市除了蘋果、特斯拉分別出現2.0%、5.8%的跌幅外，其餘各股普遍出現強漲態勢，三大指數繳出1.0%~1.6%不等的漲幅，道瓊更是重回29,000點大關，激勵台指期夜盤上漲80點至12,770點。

台指期昨天較夜盤開高後出現獲利賣壓拉回，隨後買盤陸續從大立光（3008）逐漸擴大到台積電、鴻海、台塑化等權值股，推升台指期一路攻高。

然而隨著陸股衝高後拉回，拖累台股追價力道減弱，台指期也於10時左右從當日最高價12,858點拉回整理，所幸收盤的盤面上權值股仍是漲多跌少，終場加權指數上漲58點至12,757點，台指期則上漲42點收12,732點。價差方面，台指期逆價差擴至25.97點，電子期轉為逆價差0.98點，金融期逆價差縮至1.8點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超118億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加726口至3,780口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,418口至28,561口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是減少540口至11,820口。

永豐期貨指出，近期雖然美股持續漲不停，但台股上檔反壓仍重，盤面上呈現資金輪動，目前台股高檔震盪整理格局尚未改變。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線續作壓縮整理態勢。期貨分師指出，整體而言，目前台指期在來到歷史高檔區後，市場心態依舊謹慎，行情延續震盪格局。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。

台指期 期貨 台股

延伸閱讀

科技股撐盤 台指期收漲42點

電子、金融、非金電期同步走揚 台指期漲逾70點

台指期 震盪偏多格局

台指期開跌23點 開在12,566點

相關新聞

華碩、宏碁 認購吸睛

進入下半年旺季，產業界即傳出部分產品缺貨情事，其中最受矚目的是電子成品如Chromebook筆電等，激勵華碩（2357）...

期貨商論壇／選擇權 操作賣權

選擇權籌碼部分，外資對台股偏多部位呈現減少，不過受到美國聯準會寬鬆帶動之下，導致美元指數跌破今年以來新低點，推升新台幣大...

台指期 市場心態謹慎

股期雙市昨（3）日指數齊步站穩12,700點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單增加1,418口至2...

期貨商論壇／黃金期 偏多布局

美元指數因製造業採購經理人指數（PMI）走高而轉強，加劇金價賣壓，美元突然掉頭的反彈帶動黃金衝高之後回落，近日內美元擴大...

全民權證／技嘉 挑價內外10％

技嘉（2376）受惠全球居家辦公需求提升，業績表現優於市場預期，法人指出，受惠終端需求持續強勁，第3季隨著各地逐漸解封，...

科技股撐盤 台指期收漲42點

今（3）日在電子、金融、非金電期齊揚下，台指期走勢拉高，甚至一度推升期指至12,800點上方，過後遇到震盪壓力，近月期貨...

最牛一輪／聯發科剽悍 台新02俏

聯發科（2454）近年在ASIC領域有重大成果，此外，雲端AI專案也如期將於下半年量產，搭配交換器ASIC，瞄準資料中心...

國泰、富邦金 可短打

台股在美中關係緊張等環境中，多頭買盤觀望，市場焦點轉向低基期股，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）成為長線投資...

鈊象、華擎 四檔帶勁

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績...

上緯、世紀鋼 認購夯

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念...

全民權證／智邦 挑價內外10％

智邦（2345）因外資買盤不離不棄，股價回測半年線有守後展開反彈走勢，並重返所有均線以上，昨（2）日逆勢上漲。

全民權證／華碩 布局長天期

華碩（2357）第2季集團營收922.7億元，季成長30.4%、年成長24.4%，市場推估主要因居家辦公及電競帶動PC需...

熱門新聞

外資買超百億元 最愛從台積電轉為這檔

面板景氣可望好到明年 群創重返10元票面價

明基材8月業績佳獲買盤挺 挾破萬張大量強漲

輝達新顯卡「加量不加價」 微星股價奔漲停

太陽能股再發威 六檔直攻漲停

看過來！散戶前20大持有股票出爐 分析師曝「這4支」會賺錢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。