台指期 市場心態謹慎

股期雙市昨（3）日指數齊步站穩12,700點關卡之上；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單增加1,418口至2.8萬口，展望盤勢，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線期現貨續作壓縮整理、呈現高檔區間震盪格局。

現貨與期貨行情方面，周三美國股市除了蘋果、特斯拉分別出現2.0%、5.8%的跌幅外，其餘各股普遍出現強漲態勢，三大指數繳出1.0%~1.6%不等的漲幅，道瓊更是重回29,000點大關，激勵台指期夜盤上漲80點至12,770點。

台指期昨天較夜盤開高後出現獲利賣壓拉回，隨後買盤陸續從大立光（3008）逐漸擴大到台積電、鴻海、台塑化等權值股，推升台指期一路攻高。

然而隨著陸股衝高後拉回，拖累台股追價力道減弱，台指期也於10時左右從當日最高價12,858點拉回整理，所幸收盤的盤面上權值股仍是漲多跌少，終場加權指數上漲58點至12,757點，台指期則上漲42點收12,732點。價差方面，台指期逆價差擴至25.97點，電子期轉為逆價差0.98點，金融期逆價差縮至1.8點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超118億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加726口至3,780口，其中，外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1,418口至28,561口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單則是減少540口至11,820口。

永豐期貨指出，近期雖然美股持續漲不停，但台股上檔反壓仍重，盤面上呈現資金輪動，目前台股高檔震盪整理格局尚未改變。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線續作壓縮整理態勢。期貨分師指出，整體而言，目前台指期在來到歷史高檔區後，市場心態依舊謹慎，行情延續震盪格局。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.7萬餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。