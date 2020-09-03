期貨商論壇／原油期 盯10日線

美國供應管理協會（ISM）公布8月製造業活動指數回升至56，表現優於預期，更為連續第三個月上升，抵銷先前大陸官方公布的8月製造業採購經理人指數（PMI）小幅下滑影響。在新冠肺炎疫苗研發取得進展下，市場預期經濟可望逐步復甦並帶動能源需求回升，10月輕原油期貨1日盤中一度向上挑戰43美元整數關卡，然受美元指數在政府推出多次經濟刺激方案、Fed亦配合營造低利環境而創波段低點後小幅反彈，使輕原油期貨漲幅縮小並失守中期均線，但收盤仍漲0.4%收以42.76美元。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，雖然8月28日Baker Hughes數據顯示美國鑽井平台數減少三座，但墨西哥灣區暴風過後產能陸續恢復，為近期輕原油價格回檔主因。

在籌碼面部分，截至8月25日當周CFTC大額交易人資料中可見，生產商已連續三個月減少在輕原油期貨避險部位，看得出業者對後市持審慎樂觀態度。

目前輕原油期貨價格退守10日均線，若無法在短時間內帶量站回前述均線，則需保守看待輕原油價格表現。

（國泰期貨提供）