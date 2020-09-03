期貨商論壇／生技期 避險利器

美國新冠肺炎確診病例突破600萬大關，就全美疫情來看，雖新增病例速度已放緩，但中西部逐漸成為新疫情熱區，隨秋季流感季節逼近，市場更加戒備疫情捲土重來。美國食品藥物管理局（FDA）繼上周緊急授權使用血漿療法治療新冠肺炎病患後，表示對尚未通過第三階段人體試驗的候選疫苗核發緊急使用授權，顯示下半年投資主軸仍將圍繞疫情概念股及業績轉機股。

近期半年報及法說會主導個股表現，業績成長股股價早已反應，但仍有少數業績成長股是漏網之魚，下半年具有潛力。泰博上半年每股純益超過去年全年，下半年與工研院合作開發的複合健康檢測站資訊平台遠距監控系統，獲得土耳其家電龍頭大廠Arcelik訂單，全年每股純益有望達17元。

另外，台灣生技業亮點愈來愈多，國光生技新冠疫苗人體一期開打，生華科技新藥獲美國FDA核准進入臨床，寶齡富錦及台康生技抗原快篩獲准，在利多助攻下，下半年生技族群題材不減，但仍需以基本面及展望佳個股為首選，若持有相關個股的投資人，可考慮以期交所推出的臺灣生技期貨避險運用。

（永豐期貨提供）