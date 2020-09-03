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台指期 外資中性布局

經濟日報 / 記者王皓正／台北報導

股期雙市昨（2）日開高走低，指數齊步震盪整理；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單增加1,070口至2.7萬口，展望盤勢，外資期現貨中性布局，技術面仍屬高檔震盪區間，短線續作壓縮整理態勢。

現貨與期貨行情走勢方面，美股周二再創新高，道瓊漲215點，標普、那指續創歷史新高，美股四大指數齊揚，歸功於ISM製造業數據連月擴張，加上美元轉強，市場資金熱絡所致。

道瓊指數周二終場收高0.76%；標普500指數收高0.75%；那斯達克指數收高1.39%；費城半導體指數收高1.96%。

由於類股和中小型股維持快速輪動格局，台股昨天上沖下洗，最高一度衝破12,800點，但開高走低，最低見12,646點，高低震盪156點，終場僅跌3點，收12,699點，仍被壓在月線12,749點之下，成交值略縮至2,079億元。

價差方面，台指期逆價差縮至8.5點，電子期轉為正價差0.37點，金融期逆價差縮至3.61點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人賣超43億元；台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加967口至3,054口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,070口至2萬7,143口。至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨空單則減少3,518口至1萬2,360口。

永豐期貨指出，台股在美國科技股帶動下，盤勢維持高檔，但須留意上漲時量縮，且上方還有月線反壓，要突破壓力需要外資帶量，否則短期仍呈盤整格局為主。

群益期貨表示，現階段外資期現貨中性布局，自營商期權中性不變，月、周選中性態勢，整體籌碼面中性格局。技術面上，台股仍屬高檔震盪區間，目前在各均線逐漸靠攏糾結下，短線台股續作壓縮整理態勢。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前以賣買權和賣賣權作布局，期貨呈現大量淨多單。近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權未平倉（OI）大於買權OI之差距為2.4萬餘口，買權賣權OI增量皆明顯不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前多空皆無表態。

期貨 外資

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