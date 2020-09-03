聽新聞
test
0:00 / 0:00

鈊象、華擎 四檔帶勁

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績支撐，受到市場資金追捧。權證發行商表示，投資人如有看好個股，不妨善用權證商品具有高槓桿特性，參與行情。

鈊象今年初來以股價走勢強勁，近期再獲機構法人肯定，給予買進評等，昨天盤中最高上探995元，距離千元僅有一步之遙，今日有望再攻。

法人表示，鈊象營運體質經這幾年調整後明顯優化且漸趨穩定，近五年營業利益率逐步提升，獲利能力顯著提升；因鈊象近一年股價成長都是由獲利成長帶動，本益比至今仍低且具有九成的高配息率，可提供每年高於5%的殖利率報酬，為股價提供下檔保護。

短線來看，鈊象在暑假期間針對旗下遊戲推出新促銷活動，美國博弈遊戲授權營收也同步增加，獲利再創新高，因陸續推出新平台，拓展海外新市場，2021 年手遊業績展望依然樂觀，整體獲利可望創新高。

華擎近日股價站上200元大關，法人表示，下半年PC 需求將暢旺至年底，華擎將持續受惠AMD新顯卡及AMD PC用CPU市占率提升，Server出貨量也將較上半年有高個位數成長，毛利率較高的Server MB出貨占比增加，有利於獲利結構改善 。權證發行商表示，投資人如果看好鈊象、華擎，可以挑選價內外15%以內的中長天期權證卡位。

鈊象 AMD

延伸閱讀

最牛一輪／鈊象強彈 中信9C吸睛

遊戲股王鈊象帶頭衝 遊戲族群紅通通

全民權證／鈊象 選逾四個月

鈊象帶勁 中信9C來電

相關新聞

上緯、世紀鋼 認購夯

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念...

最牛一輪／聯發科剽悍 台新02俏

聯發科（2454）近年在ASIC領域有重大成果，此外，雲端AI專案也如期將於下半年量產，搭配交換器ASIC，瞄準資料中心...

國泰、富邦金 可短打

台股在美中關係緊張等環境中，多頭買盤觀望，市場焦點轉向低基期股，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）成為長線投資...

鈊象、華擎 四檔帶勁

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績...

全民權證／智邦 挑價內外10％

智邦（2345）因外資買盤不離不棄，股價回測半年線有守後展開反彈走勢，並重返所有均線以上，昨（2）日逆勢上漲。

全民權證／華碩 布局長天期

華碩（2357）第2季集團營收922.7億元，季成長30.4%、年成長24.4%，市場推估主要因居家辦公及電競帶動PC需...

全民權證／聚陽 二檔有潛利

成衣大廠聚陽（1477）營運已於第2季落底，7月起營收、獲利年增率轉正，加上成衣客戶針對居家服與睡衣追單，有利GPM，且...

期貨商論壇／生技期 避險利器

美國新冠肺炎確診病例突破600萬大關，就全美疫情來看，雖新增病例速度已放緩，但中西部逐漸成為新疫情熱區，隨秋季流感季節逼...

期貨商論壇／原油期 盯10日線

美國供應管理協會（ISM）公布8月製造業活動指數回升至56，表現優於預期，更為連續第三個月上升，抵銷先前大陸官方公布的8...

台指期 外資中性布局

股期雙市昨（2）日開高走低，指數齊步震盪整理；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單增加1,070口至2.7萬口...

全民權證／儒鴻 挑逾四個月

儒鴻（1476）上半年營運，一度受新冠肺炎疫情影響，不過隨著歐美陸續解封，品牌商門市恢復營運，出貨回溫，成衣事業部營收谷...

全民權證／義隆 二檔活力旺

後疫情時代在家工作、遠距教學等需求大增，帶動義隆（2458）筆電指紋辨識、觸控螢幕與觸控板等相關晶片出貨持續火熱，市場傳...

熱門新聞

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

大和挺玉山金 目標價喊到30元

報價上漲潛力股 法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

大同市場派10月21日召開股東臨時會 將全面改選9席董事

外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。