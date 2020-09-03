鈊象、華擎 四檔帶勁

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績支撐，受到市場資金追捧。權證發行商表示，投資人如有看好個股，不妨善用權證商品具有高槓桿特性，參與行情。

鈊象今年初來以股價走勢強勁，近期再獲機構法人肯定，給予買進評等，昨天盤中最高上探995元，距離千元僅有一步之遙，今日有望再攻。

法人表示，鈊象營運體質經這幾年調整後明顯優化且漸趨穩定，近五年營業利益率逐步提升，獲利能力顯著提升；因鈊象近一年股價成長都是由獲利成長帶動，本益比至今仍低且具有九成的高配息率，可提供每年高於5%的殖利率報酬，為股價提供下檔保護。

短線來看，鈊象在暑假期間針對旗下遊戲推出新促銷活動，美國博弈遊戲授權營收也同步增加，獲利再創新高，因陸續推出新平台，拓展海外新市場，2021 年手遊業績展望依然樂觀，整體獲利可望創新高。

華擎近日股價站上200元大關，法人表示，下半年PC 需求將暢旺至年底，華擎將持續受惠AMD新顯卡及AMD PC用CPU市占率提升，Server出貨量也將較上半年有高個位數成長，毛利率較高的Server MB出貨占比增加，有利於獲利結構改善 。權證發行商表示，投資人如果看好鈊象、華擎，可以挑選價內外15%以內的中長天期權證卡位。