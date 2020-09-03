國泰、富邦金 可短打

台股在美中關係緊張等環境中，多頭買盤觀望，市場焦點轉向低基期股，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）成為長線投資買盤青睞的標的；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

國泰金上半年純益年減4%，主因金控認列未分配盈餘稅26億元及國壽在6月認列印尼Mayapada銀行採用權益法認列的關聯企業損失140億元，使得獲利表現不如預期，不過，金控淨值受惠金融市場回溫來到新高的7,872億元。

其中，國泰世華銀行上半年純益138億元，年增9%，獲利成長的主要因素在於投資收益增加及營業費用的降低。國泰人壽部分，因第2季金融市場回溫，人壽至6月底的FVOCI未實現損益為1,209億元，創下新高，加上7月金融市場表現更進一步，FVOCI未實現損益進一步上揚至2,122億元，AC項下未實現利益達4,100億元，合計AC及FVOCI，整體未實現利益於7月增加1,880億元，使得國壽淨值達到6,900億元，人壽淨值比達10.5%，同步來到歷史新高。

富邦金方面，人壽部門上半年底總投資部位4.17兆元，年增加8%，除國內債券部位年減9%、占總投資部位降至12%外，其餘海外債券、國內外股票、房貸、保單貸款、不動產都持續增加，其中，又以國內股票、國外債券部位分別較去年同期增持17%、12%，占總投資部位各達10%、56%。

因增持高殖利率股票，現金股利收入年成長25%至46億元，加上不動產與基金投資增加，租金與基金配息收入年增加26%至96億元及上半年經常性收益年成長4%至643億元，富邦金將是少數2020年獲利穩健成長的大型金控，同時金控、人壽、銀行資本都充足，暫無增資計畫，在基本面支撐下，是長期投資可留意標的。

權證發行商建議，可布局價內外10%以內，有效天期二個月以上的權證，採短線操作。