聽新聞
test
0:00 / 0:00

上緯、世紀鋼 認購夯

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念股強勢演出，後市仍有可為，券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

台積電日前宣布成為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，並與離岸風電領導廠商沃旭能源簽署全球最大企業購售電契約，為股價整理一段時間的風電、太陽能概念股注入一劑強心針。

此外，民調暫時領先的美國民主黨總統參選人拜登，也在政見中提出2035年前讓美國發電廠達成零排放，以及斥資2兆美元推動綠能產業的利多訊息，吸引法人將投資焦點轉向台灣相關綠電概念股。

上緯投控是風電樹脂相關材料供應商，已與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、MHI Vestas簽訂合作供應合約，取得大彰化離岸風電建設商機，受惠碳纖維複合材料及風電材料出貨放量，8月營收續增至10.16億元，月增16.2%，年增103.5%，連五個月創新高。

上緯投控持股88.75%子公司上緯新材料科技，日前通過上海證交所科創板上市審查，未來將有釋股利益挹注業外收益，激勵昨日股價尾盤強攻漲停，收在150元，創逾二年來高點。

世紀鋼接獲沃旭、CIP、達德等開發商多筆離岸風電水下基礎訂單，法人預估簽約金額逾300億元，今年風電營收貢獻約60億元，2021年、2022年都可超過100億元，利潤率遠高於一般鋼構工程，近期投信連日敲進，股價上漲3.5元收123.5元，創收盤天價。

權證發行商指出，如果看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

離岸風電 上緯 概念股

延伸閱讀

上緯8月營收首度飆破10億元 股價漲停

上緯投控漲停 子公司獲准上海科創板上市

上緯新材料赴科創板IPO案 獲證監會通過

離岸風電投資案加速 投審會核准增資251.5億

相關新聞

上緯、世紀鋼 認購夯

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念...

最牛一輪／聯發科剽悍 台新02俏

聯發科（2454）近年在ASIC領域有重大成果，此外，雲端AI專案也如期將於下半年量產，搭配交換器ASIC，瞄準資料中心...

國泰、富邦金 可短打

台股在美中關係緊張等環境中，多頭買盤觀望，市場焦點轉向低基期股，其中，國泰金（2882）、富邦金（2881）成為長線投資...

鈊象、華擎 四檔帶勁

台股近日上攻月線，缺乏強勢電子指標股帶動下，中小型股各擁題材表現，鈊象 （3293）、華擎（3515）等強勢股因具有業績...

全民權證／智邦 挑價內外10％

智邦（2345）因外資買盤不離不棄，股價回測半年線有守後展開反彈走勢，並重返所有均線以上，昨（2）日逆勢上漲。

全民權證／華碩 布局長天期

華碩（2357）第2季集團營收922.7億元，季成長30.4%、年成長24.4%，市場推估主要因居家辦公及電競帶動PC需...

全民權證／聚陽 二檔有潛利

成衣大廠聚陽（1477）營運已於第2季落底，7月起營收、獲利年增率轉正，加上成衣客戶針對居家服與睡衣追單，有利GPM，且...

期貨商論壇／生技期 避險利器

美國新冠肺炎確診病例突破600萬大關，就全美疫情來看，雖新增病例速度已放緩，但中西部逐漸成為新疫情熱區，隨秋季流感季節逼...

期貨商論壇／原油期 盯10日線

美國供應管理協會（ISM）公布8月製造業活動指數回升至56，表現優於預期，更為連續第三個月上升，抵銷先前大陸官方公布的8...

台指期 外資中性布局

股期雙市昨（2）日開高走低，指數齊步震盪整理；分析師表示，現階段期現貨逆價差收斂，外資淨多單增加1,070口至2.7萬口...

全民權證／儒鴻 挑逾四個月

儒鴻（1476）上半年營運，一度受新冠肺炎疫情影響，不過隨著歐美陸續解封，品牌商門市恢復營運，出貨回溫，成衣事業部營收谷...

全民權證／義隆 二檔活力旺

後疫情時代在家工作、遠距教學等需求大增，帶動義隆（2458）筆電指紋辨識、觸控螢幕與觸控板等相關晶片出貨持續火熱，市場傳...

熱門新聞

茂迪漲停創二年多新高 點火太陽能股齊揚

超強！茂迪點火 太陽能股五檔齊攻漲停

大和挺玉山金 目標價喊到30元

報價上漲潛力股 法人看好國喬、長榮、雙虎等六檔

大同市場派10月21日召開股東臨時會 將全面改選9席董事

外資看好5G市占率 調高聯發科評等、目標價720元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。