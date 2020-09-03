上緯、世紀鋼 認購夯

台股昨（2）日受制於高檔調節賣壓出籠，呈現開高走低，月線得而復失。上緯投控（3708）、世紀鋼（9958）等兩檔風電概念股強勢演出，後市仍有可為，券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

台積電日前宣布成為全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，並與離岸風電領導廠商沃旭能源簽署全球最大企業購售電契約，為股價整理一段時間的風電、太陽能概念股注入一劑強心針。

此外，民調暫時領先的美國民主黨總統參選人拜登，也在政見中提出2035年前讓美國發電廠達成零排放，以及斥資2兆美元推動綠能產業的利多訊息，吸引法人將投資焦點轉向台灣相關綠電概念股。

上緯投控是風電樹脂相關材料供應商，已與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）、MHI Vestas簽訂合作供應合約，取得大彰化離岸風電建設商機，受惠碳纖維複合材料及風電材料出貨放量，8月營收續增至10.16億元，月增16.2%，年增103.5%，連五個月創新高。

上緯投控持股88.75%子公司上緯新材料科技，日前通過上海證交所科創板上市審查，未來將有釋股利益挹注業外收益，激勵昨日股價尾盤強攻漲停，收在150元，創逾二年來高點。

世紀鋼接獲沃旭、CIP、達德等開發商多筆離岸風電水下基礎訂單，法人預估簽約金額逾300億元，今年風電營收貢獻約60億元，2021年、2022年都可超過100億元，利潤率遠高於一般鋼構工程，近期投信連日敲進，股價上漲3.5元收123.5元，創收盤天價。

權證發行商指出，如果看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。