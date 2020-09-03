全民權證／智邦 挑價內外10％

智邦（2345）因外資買盤不離不棄，股價回測半年線有守後展開反彈走勢，並重返所有均線以上，昨（2）日逆勢上漲。

智邦上半年稅後純益21.87億元，年增2.1%，每股純益（EPS）3.93元，在逆風中維持成長，主要受惠資料中心客戶訂單能見度仍高，化解來自企業網路設備的不確定因素，隨需求及運輸物流逐漸回到常軌，下半年營運可望漸入佳境。

智邦領先量產超大規模資料中心高密度100G及400G交換器，完成開發高密度200G/600G跨資料中心連接光纖傳輸產，並建竹南生產基地，導入雲端與AI應用技術，提升生產效率。

投資人如想參與這波行情，可布局價內外10%以內、距到期日90天以上相關權證。（台新證券提供）