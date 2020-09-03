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全民權證／華碩 布局長天期
華碩（2357）第2季集團營收922.7億元，季成長30.4%、年成長24.4%，市場推估主要因居家辦公及電競帶動PC需求強勁，因此除PC成長力道優於預期以外，包括主機板、顯示卡等零組件出貨也大幅季增，單季稅後淨利49.9億元，季增462%、年增197%，每股純益（EPS）6.71元，大幅優於市場預期。
展望第3季，公司管理層預期PC有望季成長30%、零組件季成長10%，兩者年增率都將超過20%；電競相關產品方面，下半年搭配Nvidia新顯示卡上市，目前訂單能見度將可望至年底，有利全年營運表現。
權證發行券商建議，看好個股後市，建議利用價內外15%以內、可操作天期100天以上的中長天期商品介入。（中國信託證券提供）
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