全民權證／聚陽 二檔有潛利

成衣大廠聚陽（1477）營運已於第2季落底，7月起營收、獲利年增率轉正，加上成衣客戶針對居家服與睡衣追單，有利GPM，且疫情後供應鏈集中、大者恆大趨勢更加顯著，吸引機構法人看好聚陽後續營運。

聚陽自結7月稅前盈餘約2.9億元，僅較6月略減3%，較去年同期成長21%；前七月稅前盈餘13.77億元，較去年同期年增1.9%。投顧法人，考量後疫情時代，短交期訂單蔚為趨勢，聚陽反映短交期訂單能力強，且大者恆大趨勢下，今年下半年營收轉為正成長，預估2020、2021年EPS將逐年成長，股價仍有上調空間。

看好聚陽後市的投資人可布局價內外15%以內，距到期日100天以上的中長天期權證。 （兆豐證券提供）