元大證券囊括期貨鑽石獎四大獎項 成最大贏家

台灣期貨交易所舉辦第六屆期貨鑽石獎評比，元大證券優異表現一舉獲得期貨自營商交易量鑽石獎第1名、證券業交易量鑽石獎第1名、造市績效鑽石獎第1名及期貨交易輔助人交易量鑽石獎第3名等四獎項，為本屆鑽石獎獲獎的最大贏家。

元大證券深耕金融專業領域近一甲子，不僅在經紀業務、融資券業務、款項借貸業務、財富管理業務等多項業務均為市場主要領導者，長期以來更在台灣期貨與選擇權市場擔任造市商，提供良好的市場流動性、穩定的價格，並為市場成交量做出貢獻。

元大證券各項業績的表現領先同業有目共睹，近期不僅獲《今周刊》國內最佳財富管理機構的最佳財富管理券商獎、最佳業務員團隊獎、最佳智能理財獎、最佳客戶滿意獎、最佳商品獎、最佳永續發展獎及最佳行銷創新獎等七項大獎殊榮，亦獲得國際專業財經雜誌《金融亞洲雜誌》(FinanceAsia)、《歐元雜誌》(Euromoney)與《財資》(The Asset) 等6項大獎，並連續2屆獲得國家品牌玉山獎「傑出企業類」、「最佳人氣品牌」與「最佳產品類」獎項肯定。元大證券各項的金融專業表現深獲各財經評比機構讚許。

元大證券除了在金融專業的表現精益求精之外，對社會公益的推展也不落人後，長期以來致力於扶助兒少及關注社會關懷等議題，今年8月更積極參與元大金控發起的「元來是幸扶 扶幼助振興」計畫，捐贈家扶等7個社福團體，扶助經濟弱勢家庭與振興台灣經濟。另外，對於新冠肺炎對全球的肆虐，元大證券心繫所有辛勞的醫護人員，與Nasdaq合作於紐約時代廣場Nasdaq Tower刊登支持標語，期望能在不確定的局勢中散播正能量，對全球各界正在奮鬥的抗疫英雄表達感謝與鼓勵，支持全球挺過疫情。